Автомобиль BMW сгорел в Струго-Красненском районе

09:39, 15 декабря 2022, ПАИ

Автомобиль BMW сгорел в Струго-Красненском районе 14 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:05 в стругокрасненской деревне Цапелька на улице Новосельской сгорел автомобиль BMW Х-5 2016 года выпуска. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В тот же день в 10:03 на улице Революции в Пустошке загорелась хозяйственная постройка. Огнем повреждено потолочное перекрытие. Предварительная причина возгорания – неисправность дымовой трубы. Спасена надворная постройка.

Напомним, что за сутки до этого в регионе произошло шесть пожаров за сутки, в двух из них сгорели автомобили.