Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль BMW сгорел в Струго-Красненском районе

Фото: ПАИ

Автомобиль BMW сгорел в Струго-Красненском районе 14 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:05 в стругокрасненской деревне Цапелька на улице Новосельской сгорел автомобиль BMW Х-5 2016 года выпуска. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

  • Возгорание иномарки в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ
  • Возгорание иномарки в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ
  • Возгорание иномарки в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ

В тот же день в 10:03 на улице Революции в Пустошке загорелась хозяйственная постройка. Огнем повреждено потолочное перекрытие. Предварительная причина возгорания –  неисправность дымовой трубы. Спасена надворная постройка.

Напомним, что за сутки до этого в регионе произошло шесть пожаров за сутки, в двух из них сгорели автомобили. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

Автомобиль BMW сгорел в Струго-Красненском районе
14 декабря 2022

Псковича будут судить за ДТП, в котором погибли его родственники
14 декабря 2022

Уголовное дело завели на островича за 23 кражи
14 декабря 2022

Баллоны с пропаном вынесли пожарные из горящего гаража в Великих Луках
13 декабря 2022

Пешеход угодила под колёса автомобиля в Порхове

13 декабря 2022

Водитель госпитализирован в результате ДТП в Пскове

13 декабря 2022

Жилой дом загорелся в городе Дно
13 декабря 2022

Женщина пострадала в результате ДТП в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...