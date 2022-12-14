Два пожара из-за неосторожности произошло в Псковской области за сутки

10:50, 14 декабря 2022, ПАИ

Два пожара из-за неосторожного обращения с огнем произошло в Псковской области 13 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 13 ноября в 10:46 в Векшинском переулке в Пскове произошёл пожар в жилом доме: в результате возгорания в спальне огнем повреждены постельные принадлежности. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 11:57 в невельской деревне Старые Караваи загорелась сажа в дымоходе жилого дома. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще один пожар произошёл в 13:30 в Дно на улице Лесной. В одноэтажном доме одна квартира выгорела полностью, вторая - повреждена огнем. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В 23:16 в Себеже сгорела хозяйственная постройка. Причина – неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти жилой дом.

Кроме того, 13 декабря в Псковской области сгорело два автомобиля.