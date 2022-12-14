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Происшествия

Баллоны с пропаном вынесли пожарные из горящего гаража в Великих Луках

Два автомобиля сгорели за сутки в Псковской области из-за короткого замыкания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Первый пожар произошёл в 19:20 в деревне Федорково Великолукского района, в гараже на улице Сосновой. Огонь уничтожил кровлю, в автомобиле Skoda Octavia выгорели моторный отсек и салон. Предварительная причина случившегося – короткое замыкание в моторном отсеке.

Через несколько часов, в 21:39, на Октябрьском проспекте в Великих Луках тоже загорелся гараж. Сгорел автомобиль Volvo FH-12. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в гараже. В результате помещение выгорело по всей площади. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти грузовой автомобиль и склад горюче-смазочных материалов.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали два баллона с пропаном. Никто не пострадал.

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