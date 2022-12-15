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Общество

В Пыталово проведут реконструкцию очистных сооружений

После прокурорской проверки в Пыталово проведут реконструкцию очистных сооружений, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона.

По жалобе жительницы Пыталовского района, которая пришла на личный прием к прокурору области Ивану Грибову, прошла проверка соблюдения водоохранного законодательства в деятельности муниципального предприятия «Пыталовские теплосети». Выяснилось, что предприятие с использованием очистных сооружений осуществляет сброс сточных вод в ручей на улице Псковской в Пыталово.

При этом в нарушение требований водного законодательства очистные сооружения находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. Кроме того, отобранные в месте выпуска сточных вод пробы воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена.

Решением Пыталовского районного суда исковые требования природоохранного прокурора об устранении выявленных нарушений удовлетворены в полном объеме, на МП «Пыталовские теплосети» возложена обязанность провести реконструкцию очистных сооружений.

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