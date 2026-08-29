Преподавателю ПсковГУ присвоено учёное звание доцента

23:18, 29 августа 2026, ПАИ

Решением аттестационной комиссии Минобрнауки России преподавателю кафедры технологии работы с лицами с особыми потребностями ПсковГУ Людмиле Лариной присвоено учёное звание доцента по научной специальности «коррекционная педагогика». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Людмила Ларина – кандидат педагогических наук, выпускница Псковского государственного педагогического университета имени С. М. Кирова.

«За 14 лет работы в вузе она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист в области коррекционной педагогики, автор учебно-методических материалов и активный участник научно-практических конференций», – отметили в вузе.