«Медиацентр 60» получил награду от Центра «Мой бизнес»

10:57, 15 декабря 2022, ПАИ

Медиахолдинг «Медиацентр 60», в состав которого входит Псковское агентство информации, получил награду Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

14 декабря в здании ЗАГС Пскова прошла ежегодная конференция «Вектор предпринимательства», на которой были подведены итоги деятельности организации в минувшем году. Кроме того, на мероприятии вручили награды самым надежным партнерам и наиболее активным предпринимателям области в различных номинациях.

Медиахолдинг «Медиацентр 60» оказался в списке победителей, одержав победу в номинации «Информационный партнер».

В этом году конференция была организована в гибридном формате и объединила в себе не только награждение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства и партнеров Центра «Мой бизнес», но и финал игры «Бизнес-знаток» по мотивам известной передачи «Что? Где? Когда?».

Организация, которая оказывает содействие предпринимателям Псковского региона, существует уже 13 лет, из них три года она существует под брендом «Мой бизнес».

Основными направлениями ее деятельности являются: предоставление поручительств по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организация дополнительного профессионального обучения населения основам предпринимательства, содействие в организации подготовки квалифицированных кадров для малого и среднего предпринимательства, оказание информационной поддержки предпринимателям, организация и проведение выставочной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, проведение аналитических исследований и мониторинга и другие.

Псковское агентство информации совместно с Центром «Мой бизнес» реализует ряд социально значимых проектов в бизнес-сфере. В частности, среди них проект по популяризации самозанятости, в рамках которого предприниматели могут узнать об особенностях данного налогового режима, мерах поддержки и услышать истории успеха других жителей региона.

Также при поддержке медиахолдинга выходит видеопроект «Бизнес-клуб», в рамках которого ведущие рассказывают о главных деловых событиях недели, последних новостях экономики, бизнеса и финансов.

Кроме того, в медиацентре Псковского агентства информации еженедельно проходят круглые столы, в рамках которых приглашённые эксперты и предприниматели обсуждают проблемные моменты в различных сферах бизнеса и ищут пути решения.

Отметим, что в 2021 году АНО «Медиацентр 60» также получил награду за победу в номинации «Информационный партнёр».