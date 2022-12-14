Псковских ювелиров призвали оценить свою рентабельность после отмены УСН

17:59, 14 декабря 2022, ПАИ

Поделиться аналитическими данными о деятельности своей компании призвали псковичей, работающих в ювелирной сфере. Соответствующую просьбу на круглом столе в медиацентре ПАИ озвучил заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев.

Говоря о законе об отмене УСН (упрощённая система налогообложения) для ювелирного бизнеса с 2023 года, Сергей Зуев заявил, что считает логичным в сложившейся ситуации сделать в законе исключение для микробизнеса. «Изначально спецрежимы были установлены как раз для предприятий такого масштаба», — подчеркнул он.

Он обратил внимание, что закон был подписан в марте 2022 года и с тех пор ситуация сильно изменилась. По его словам, на данный момент представляется важным найти некое решение, которое удовлетворило бы Министерство финансов РФ и позволило бы выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Заместитель председателя профильного комитета уточнил, что они могут направить соответствующее ходатайство, однако для этого необходимо понимать специфику ювелирного рынка в Псковской области. Он предложил предпринимателям, работающим в этой сфере (в том числе в розничной торговле), хотя бы примерно ответить на ряд вопросов:

Сколько людей трудится на вашем предприятии в этой сфере? Как для вашего предприятия вырастет налоговая нагрузка? Сколько вы будете платить НДС? Сколько у вас уйдёт средств на администрирование этого налогового режима? Смогли бы вы выходить на уровень рентабельности в такой ситуации?

Сергей Зуев отметил, что есть подобное исследование на федеральном уровне, но необходимо понимать ситуацию в регионе. «Буквально три четверти предприятий, поучаствовавших в федеральном опросе, ответили, что не смогут выходить на уровень рентабельности. Им придётся либо закрываться, либо вносить в свою деятельность кардинальные изменения», — подчеркнул он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев добавил, что им необходимо собрать информацию хотя бы от десяти предпринимателей. Сведения можно направить в региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике.