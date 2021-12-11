Подарок судьбы: как в Псковской области поддерживают самозанятых

13:08, 13 декабря 2021, ПАИ

Круглый стол «Поддержка самозанятых граждан» состоялся в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря. Речь шла о развитии этого вида предпринимательской деятельности, историях успеха, плюсах и минусах самозанятости.

Государство заботится

Сейчас в Псковской области официально зарегистрировано около 8 тысяч самозанятых, и с каждым годом их количество увеличивается. Замдиректора по специальным проектам центра «Мой бизнес» Наталья Папишина рассказала, что только порядка 6% самозанятых перешли с ИП, все остальные — из физлиц. Она заметила, что с учетом популярности направления Правительство РФ решило оказать поддержку, которую, в частности, можно получить в центре «Мой бизнес».

Здесь самозанятым предлагают микрофинансовую поддержку (льготный микрозаем) и содействие популяризации услуг и продуктов - софинансирование рекламных кампаний. Кроме того, для самозанятых на постоянной основе ведется бесплатное консультирование, проводятся информационно-образовательные мероприятия: круглые столы и тематические мастер-классы.

Наталья Папишина заметила, что самозанятые активно обращаются в центр, и пригласила представителей данной сферы, которые еще не знают о возможных мерах поддержки, к сотрудничеству. По её словам, Минэкономразвития и в дальнейшем будет поддерживать данный сектор экономики. Спикер обратила внимание на уже реализованные проекты, которые вошли в ролик о самозанятых, направленный на популяризацию отрасли.

Один из них - Павел Дроздов, который создал музей армии и флота на цокольном этаже частного дома в Пскове. Помимо участия в ролике, он получил финансирование печати полиграфической продукции.

«Это здорово, что государство о нас заботится — о малом бизнесе и самозанятых», - прокомментировал самозанятый. Павел Дроздов отметил, что его прежний опыт работы в различных организациях — и в государственных, и в частных, и в общественных - показал, что весьма сложно вести отчетность. «Сам не всегда это можешь, я ведь не бухгалтер. Требования постоянно меняются, приходилось нанимать, просить кого-то делать отчеты, и за это надо платить. Здесь все совершенно по-другому: все очень просто, доступно», - поделился он опытом работы с приложением «Мой налог». Официальная программа ФНС разработана специально для взаимодействия самозанятых с налоговыми органами. Это бесплатное приложение заменяет кассу и отчетность: функционал позволяет формировать и отправлять клиентам чеки и отслеживать начисление налогов. «Центр «Мой бизнес» нам во многом помогает. Огромное спасибо. Ту планку, которую подняли, надо держать дальше», - подытожил Павел Дроздов.

Рассказал о своей работе в качестве самозанятого и Михаил Библев, который открыл столярную мастерскую. Благодаря центру «Мой бизнес» он получил финансирование рекламной кампании в интернете и стал участником ролика по популяризации самозанятости. «Я уже около 6 месяцев в статусе самозанятого. Выход из тени имеет много плюсов. Мне уже приходят заказы от юридических лиц, это очень удобно. Меня всё устраивает. Очень замечательно, что государство обращает на нас внимание», - поддержал он предыдущего спикера.

Система налогового учета самозанятых хороша для оказания услуг, согласилась руководитель салона красоты, мастер маникюра Оксана Коновалова. Она получила от центра юридические услуги и льготный микрозаем на развитие своего дела. Оксана Коновалова отметила, что система «Мой налог» облегчает бухгалтерский учет, каждый может сам за себя отчитываться, платить налоговые отчисления. «До сих пор не верю, что может быть так просто. Это для нас», - заявила Оксана Коновалова. По её словам, разобраться в этом может человек даже без специального образования. В самом приложении от налоговой детально расписаны ответы на все вопросы (кнопка «юридическая помощь»), всё автоматизировано и интуитивно понятно. «Самозанятость как система отчетности, регистрации в налоговой системе очень удобна. Она не сопоставима ни с одной системой налогообложения предыдущих лет. Для людей, которые занимаются услугами, это просто подарок государства, подарок судьбы», - заявила Оксана Коновалова.

Взяли ремесленников под крыло

А экскурсовод Виктор Веревкин получил финансирование рекламной кампании (печатная продукция). Он поблагодарил центр «Мой бизнес» за изготовление буклетов. Виктор Веревкин работает в статусе самозанятого недавно. При этом его веломаршрут «Путь паломника» уже взял Гран-при на VIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». «Я заявил там про Псковскую область. В центре «Мой бизнес» мне помогли изготовить буклеты, которые я раздал на конкурсе участникам и организаторам», - поделился экскурсовод.

Его «коллега по цеху» - автор сувенирной продукции Алла Фомченко — работает в статусе самозанятой с сентября 2020 года. Таким образом она решила узаконить свою деятельность по созданию текстильных кукол, одну из которых продемонстрировала участникам круглого стола — «куколку-травницу». «Я забочусь, чтобы продукция была по минимальной цене. Все от производителя — и кружева, и ситец, и тесьму закупаю без посредников. Большая часть туристов — пенсионеры и школьники, и все хотят увезти кусочек Пскова на память в кулачке за копеечную цену. Вся изюминка в душистых травах», - рассказала Алла Фомченко.

Она участвовала в бесплатных мероприятиях для самозанятых, которые проводил центр «Мой бизнес», и представила свою продукцию в каталоге продукции псковских мастеров. «В рамках программы «Мастерство без границ» и при поддержке Фонда приграничного сотрудничества Россия — Латвия мы ездили в Санкт-Петербург. Псков прозвучал очень убедительно. Там было представлено искусство псковских мастеров - сувениры на любой кошелек. Еще был двухдневный тур по маршруту Порхов и Печоры — ремесленные мастерские с мастер-классами, все своими руками лепили, шили, плели. Ощущения незабываемые», - вспомнила ремесленница. Она выразила надежду, что однажды Псков мастеровой прозвучит на всю Россию, и поблагодарила центр «Мой бизнес», который взял под крыло ремесленников и поднял их на недосягаемую ранее высоту.

«Программа отчетности для самозанятых очень удобная — две кнопки «вкл» и «выкл». У меня она в телефоне, можно чек выписывать даже. Ни ходить, ни писать, ни отчитываться не надо», - оценила Алла Фомченко приложение «Мой налог».

Большие возможности

«Это более удобный режим, когда ты работаешь один — зачем платить больше», - поддержала её кондитер Ольга Бедских. Она также получила финансирование рекламной кампании в интернете. Раньше Ольга была ИП, но уже год является самозанятой. У нее есть кондитерская студия, где не только делается выпечка на заказ, но и проводятся мастер-классы.

Еще один успешный представитель сферы - Надежда Смагина, участник бесплатных мероприятий для самозанятых. Она занимается консалтингом, основная специальность — маркетинг и маркетинговые консультации. Именно Надежда Смагина помогла «Столбушинскому продукту» получить звание «Гастрономический бренд России». Маркетолог выразила надежду, что центр «Мой бизнес» в будущем выступит агрегатором, который будет проводить совместные мероприятия для самозанятых. «Я могу показать, как можно увеличить объем продаж, найти других клиентов. Сообща мы можем делать большое дело», - уверена Надежда Смагина.

О весомой поддержке центра «Мой бизнес» говорил и Дмитрий Юшин (студия «Эфир Северо-Запад»), стриминг-партнер, который помогает в трансляции онлайн-мероприятий центра. Самозанятым он стал в феврале 2021 года. «Это очень удобно, когда есть приложение, есть статистика — ты можешь посмотреть, сколько заработал и налогов заплатил, можно получать консультации. Самозанятость открывает большие возможности», - поделился Дмитрий Юшин. Он провел огромное количество мероприятий с центром «Мой бизнес», получил интересный опыт, благодаря чему появились новые бизнес-идеи.

Также представители сферы поговорили о социальном продвижении продуктов, креативных индустриях, озвучили пожелания на будущее. Самозанятым требуется больше информационной поддержки: по их мнению, чтобы сфера развивалась и пополнялась новыми участниками рынка, нужно задействовать все возможные площадки. В частности, прозвучало предложение создать единую площадку, которая объединит самозанятых в целях сотрудничества, чтобы они видели друг друга и могли создавать общие проекты. Представитель центра «Мой бизнес» пообещала держать высокую планку и расширять направления поддержки.