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Центр «Мой бизнес» в Пскове открыл серию интеллектуальных игр «Бизнес-знаток»

В свой день рождения центр «Мой бизнес» открыл серию интеллектуальных игр «Бизнес-знаток» по мотивам известной передачи «Что? Где? Когда?».

Предприниматели и сотрудники центра сошлись в интеллектуальной борьбе, чтобы проявить себя, показать свои знания в бизнес-сфере и побороться за звание лучшего бизнес-знатока.

Организация, которая оказывает содействие предпринимателям нашего региона, существует уже 13 лет, из них три года она носит бренд «Мой бизнес».

Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на первой игре осенней серии, на которой собрались яркие бизнесмены и бизнес-леди нашего региона. Для гостей был организован фуршет, музыкальная программа и серия вопросов, ответы на которые давала команда центра «Мой бизнес». К слову, по лекалу телепередачи в зале присутствовали гости, которые отстаивали интересы знатоков и интересы «высшего разума» - именно он был представлен в роли автора вопросов. 

О том, как проходил вечер, - смотрите в нашем сюжете.

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