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Политика

Представитель псковского облизбиркома побывал на совещании в ЦИК

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Заместитель руководителя информационного центра облизбиркома Дмитрий Курьян принял участие во всероссийском совещании ЦИК России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

В ходе мероприятия обсуждались итоги применения Государственной автоматизированной системы «Выборы» в Единый день голосования 2022 года и ход работ по созданию новой цифровой платформы. 

«Я уверен, что ГАС «Выборы» в том виде, в котором она сейчас существует, еще не до конца выработала свой ресурс. Но, несмотря на это, уже на протяжении трех лет ведется работа над созданием новой цифровой платформы. Она будет менее импортозависимой и позволит нам как минимум ближайшие 10 лет чувствовать себя защищенными», — подчеркнул заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

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