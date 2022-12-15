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Происшествия

Три велосипеда украл пскович, чтобы решить свои финансовые трудности

Три велосипеда украл пскович, чтобы «решить свои финансовые трудности», сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Поправить материальное положение пскович решил кражами чужой собственности из подъездов. На велосипедах мужчина доезжал до ломбарда и тут же их сдавал. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Псковичу грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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