К концу 2023 года всех детей до трех лет обеспечат местами в яслях

16:34, 15 декабря 2022, ПАИ

Все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишет «Парламентская газета».

В начале сентября глава государства сообщал, что до конца следующего года в России появится 256 тысяч новых мест в яслях. «На эти цели за последние четыре года из бюджета было выделено более 150 млрд рублей», — рассказал президент.

Ранее сообщалось, что в Пскове снизился активный спрос на ясли: горожане стали отдавать детей в сад позже.