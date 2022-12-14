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Политика

Путин прилетит на переговоры в Минск

Президент России Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря, во Дворце Независимости пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Сначала состоится разговор в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. 

Затем президенты продолжат переговоры в формате «один на один». После - сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

Президенты подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере.

Также уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

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