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Политика

ЕС может ввести санкции против семи российских губернаторов

Европейский союз может ввести санкции против семи российских губернаторов в рамках девятого пакета ограничений, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Блумберг».

По его данным, помимо губернаторов, под санкции может попасть еще ряд официальных лиц. Агентство не приводит конкретных имен. ЕС также запретит поставки двигателей для беспилотников, как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например Иран».

Послы 27 стран – членов Евросоюза в четверг вечером согласовали девятый пакет санкций против России из-за конфликта на Украине, он будет утвержден сегодня по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС также сообщил, что индивидуальные санкции ЕС в девятом пакете санкций против России затронут почти 200 человек.

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