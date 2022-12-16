Вести дневник при головной боли советует псковский врач

16:56, 16 декабря 2022, ПАИ

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Вести дневник при головной боли советуют псковичам. О важности ведения соответствующих записей заявила в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы Наталья Павлова.

По её словам, очень важно заполнять этот дневник ежедневно. Сведения, которые вы туда внесете, помогут врачу правильно определить диагноз и степень тяжести головной боли.

«Я всегда говорю пациентам, которые страдают мигренью, завести дневник головной боли. У них есть календарь, и они отмечают всё там. Тогда на приеме мы уже можем понять: если у пациента, условно говоря, от 10 приступов в месяц - это, конечно, уже частые приступы», — подчеркнула гость студии.

Она также отметила, что если при этом пациент употребляет триптаны, от 10 и более таблеток в месяц, это может спровоцировать переход заболевания в хроническую форму и привести к осложнениям.