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Общество

Акция «Играем с Пушкиным!» в Пскове собрала рекордное число участников

Псковские школьники и учителя поставили рекорд в литературной акции «Играем с Пушкиным!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной общественной организации «Чудской проект». 

Свыше 5400 школьников и 188 педагогов, представляющих 90 образовательных учреждений, приняли участие в литературной акции, которая проходила в Псковской области с 1 по 15 декабря.

Как отметил руководитель проекта Андрей Васильев, «мы, как организаторы акции, не ожидали такого отклика и такой вовлеченности педагогов и школьников. Но рекордное количество участников — 5600 человек — говорит о том, что идея знакомства с жизнью и творчеством А. С. Пушкина через игру оказалась состоятельной».

Учреждениям, которые приняли участие, был предоставлен электронный игровой комплект (квесты, ролевая игра), а также настольные игры, которые разработали «Чудской проект» с участием Государственного мемориального историко-архитектурного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В течение двух недель педагоги школ, интернатов, центров специального и дополнительного образования знакомили ребят с жизнью и творчеством поэта времен михайловской ссылки 1824-1826 годов. 

Самые активные участники акции приглашены на заключительное мероприятие проекта, которое состоится в Пскове 20 декабря, где будут отмечены благодарственными письмами организаторов и смогут принять участие в специальной образовательной программе.

Напомним, что проект «Играем с Пушкиным!» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Акция была организована Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» при содействии городских и районных управлений/ отделов образования Псковской области, а также при участии Псковского областного отделения Российского детского фонда.

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