Россиянам разъяснили, куда отправлять жалобы на ошибки в квитанциях ЖКХ
Что делать, если услуги ЖКХ оказываются неправильно или тарифы на коммуналку рассчитаны неверно, рассказали россиянам. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале «Объясняем.рф».
ФАС и Минстрой уточнили, куда можно обратиться в таких случаях. Подробности — в карточках:
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Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».
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Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».
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Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».
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Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».
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Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».
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Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».
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Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».
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Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».
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