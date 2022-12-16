18-летний молодой человек пропал без вести в Пскове

12:33, 18 декабря 2022, ПАИ

18-летний молодой человек пропал без вести в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Александр Вьюгин 2004 года рождения. По имеющимся данным, уроженец Пскова пропал без вести 3 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид молодому человеку 18–20 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы тёмные, глаза серые.

Был одет в чёрную вязаную шапку, зимнюю куртку серого цвета, тёмные спортивные штаны, кроссовки. На левом предплечье татуировка в виде двух скрещённых треугольников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вьюгина, просят сообщить по телефонам 59-63-29, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.