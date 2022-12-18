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Общество

Двух россиян с партией наркотиков задержали в Абхазии

Абхазское МВД сообщило об изъятии крупной партии наркотиков – порядка 370 граммов метадона, задержаны двое россиян, сообщает ведомство.

«Крупнейшая партия наркотического средства изъята сотрудниками МВД, задержана группа лиц, преступная деятельность которых была направлена на сбыт сильнодействующего наркотика в Абхазии», - говорится в сообщении.

По информации МВД, в общей сложности у задержанных обнаружено около 370 граммов метадона. За подобное преступление предусматривается лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного заключения.

Уточняется, что задержанный житель Липецкой области Сергей Киселёв не отрицал наличия при себе метадона. Его спутница, жительница города Люберцы Московской области Роза Дубровина, также призналась, что имеет при себе запрещенное вещество, свою часть хранимых свертков она выдала добровольно.

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