Пропавшую пенсионерку ищут в Пскове

07:00, 19 декабря 2022, ПАИ

Пропавшую 78-летнюю Неллю Воробьеву (Моисеева, Гореликова) ищут в Пскове, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

18 декабря 2022 года пенсионерка вышла из дома и пропала. Волонтеры предупреждают, что у женщины возможны проблемы с памятью.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Была одета: темно-серая куртка с капюшоном, темные брюки, черные кроссовки, желто-коричневый платок.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва и Александра Вьюгина.