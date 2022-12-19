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Происшествия

Миллионы рублей перечислили мошенникам жители Пскова и Великих Лук

Более трех миллионов рублей выманили мошенники, введя в заблуждение жителей Пскова и Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в декабре троим жителям области позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банковской сферы. Они сообщили собеседникам, что во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов необходимо срочно перечислить деньги на «безопасные счета». Горожане последовали рекомендации злоумышленников и лишились в общей сложности свыше трех миллионов рублей. 

Когда потерпевшие убедились, что их обманули, они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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