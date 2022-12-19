Как повысить активность мозга, расскажут на «Серебряном дожде»

11:19, 19 декабря 2022, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 19 декабря, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – руководитель школы интеллекта StarBoom Мария Андреева.

Какие лайфхаки помогут повысить активность мозга и научиться все успевать в течение дня? Почему псковичам, несмотря на санкции, удается вести бизнес в Эстонии? Как с помощью ментальной арифметики повысить успеваемость ребенка в школе? Что такое социальный женский бизнес по-псковски? Как домашнее хобби превратить в прибыльное дело?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (FM 88.3) сегодня в 14:00.