Как повысить активность мозга, расскажут на «Серебряном дожде»
Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 19 декабря, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – руководитель школы интеллекта StarBoom Мария Андреева.
- Какие лайфхаки помогут повысить активность мозга и научиться все успевать в течение дня?
- Почему псковичам, несмотря на санкции, удается вести бизнес в Эстонии?
- Как с помощью ментальной арифметики повысить успеваемость ребенка в школе?
- Что такое социальный женский бизнес по-псковски?
- Как домашнее хобби превратить в прибыльное дело?
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (FM 88.3) сегодня в 14:00.
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