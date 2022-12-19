Два щенка овчарки поступили на службу в колонии Псковской области

11:07, 19 декабря 2022, ПАИ

Два щенка породы бельгийская овчарка из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Калининградской области переехали на службу в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

В ближайшее время псы приступят к несению службы в следственном изоляторе № 2 (Великие Луки) и исправительной колонии № 4 (Середка).

Специалисты–кинологи подразделений уже приступили к работе с Лиджи и Лоттой. Такие имена получили щенки при рождении. Четвероногие новобранцы адаптируются на местности, привыкают к служебным будням и в свои 6 месяцев успешно осваивают курс общей и специальной дрессировки. Специализироваться они будут в разыскном направлении.

«Не может не радовать тот факт, что к нам прибыло пополнение. Для нас это ценное приобретение, так как собаки данной породы универсальны и хорошо обучаемы. К самостоятельному несению службы они приступят уже в начале следующего года», - отметил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Сергей Чечетов.