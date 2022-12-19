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Политика

Великолукская журналистка вошла в состав палаты молодых законодателей при СФ

Фото: Страница Ольги Федосеенко "Вконтакте"

Главный редактор великолукской газеты «Наш путь» и депутат Собрания Великолукского района Ольга Федосеенко вошла в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации России, сообщила журналистка на своей странице «ВКонтакте».

Первое заседание палаты молодых законодателей прошло сегодня, 19 декабря, в Москве.

В состав палаты от Псковской области также вошёл депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. Прошлый созыв сегодня представляет депутат Собрания Островского района Владлен Небейголова.

«Ближайшие три года будем частыми гостями Совета Федерации! В добрый путь и успехов в работе нам!» - написала Ольга Федосеенко.

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