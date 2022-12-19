В Палкино подростки пострадали во время игры с петардами

16:06, 19 декабря 2022, ПАИ

Во время игры с петардами в поселке Палкино пострадали два брата-подростка. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

По её словам, у одного из подростков петарда взорвалась прямо в руке, из-за чего он получил множественные ранения кистей рук. Теперь ему требуется операция. У второго подростка медики зафиксировали химический ожог глаз.

«И вроде дети не маленькие, но то ли не знают правила безопасности, то ли на авось полагаются», – приводит слова Наталии Соколовой газета «Псковская правда».

Детский омбудсмен также призвала родителей поговорить с детьми о правилах использования пиротехники и объяснить им, чем может закончиться игра с петардами. «Будьте внимательны и бдительны!» – заключила Наталия Соколова.