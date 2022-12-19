22-24 декабря в Пскове откроются елочные базары

17:48, 19 декабря 2022, ПАИ

22-24 декабря в Пскове откроются елочные базары, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Елки можно будет купить на Рижском проспекте, 45, 50, 51 и 55, на Коммунальной, 45, 48, на улице Рокоссовского, 22, Народной, 45, Труда, 39 и 50, Алтаева, 8, Индустриальной, 4а, на Алехина, 2 - на площадке у павильона, на Гагарина, 2, на Яна Фабрициуса, 5а и на Гражданской, 11.

Сразу три точки будут работать у магазина «Гулливер» на Коммунальной.

Торговать новогодними деревьями в городе будут три предпринимателя. Один из них выращивает деревья на своем участке, двое привозят ели и сосны из пермского лесопитомника. Покупателям предложат деревья от метра и выше по 500 рублей за метр. В ассортименте будут и пышные ёлки правильной треугольной формы по две тысячи рублей за метр.