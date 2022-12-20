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Экономика

Вода «Льста» стала ещё одним претендентом на звание «Наша марка»

Артезианская питьевая вода «Льста», которую производит Бежаницкое райпо, стала новым претендентом на получение звания «Наша марка»: оно будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание».

Фото предоставлено автором заявки

Вода «Льста» появилась на рынке в июне 2022 года. Этому предшествовала большая подготовительная работа: химический анализ, получение лицензии, проверка на соответствие ГОСТу.

Фото предоставлено автором заявки

Производство находится в экологически чистом районе вблизи Полистовского государственного природного заповедника. Наименование воды было выбрано по названию реки Льсты, берущей своё начало из озера Ильсто.

Артезианская питьевая вода содержит гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, натрий, серебро. Общая минерализация составляет 148 мг/л.

Фото предоставлено автором заявки

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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