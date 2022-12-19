Серьёзно усилить работу органов безопасности призвал Путин
Путин поставил задачу серьёзно усилить работу органов безопасности в ключевых направлениях, передаёт корреспондент ТАСС.
Глава государства заявил, что надо жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Защита жителей новых регионов России, их прав и свобод — долг органов безопасности РФ. Работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно. Спецслужбы должны незамедлительно реагировать на воинствующий национализм, призывы к насилию, разжигание межнациональной розни в РФ.
Путин потребовал от органов безопасности более решительных действий в защите информационных ресурсов и борьбе с коррупцией.
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