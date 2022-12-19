Военные силы РФ вытесняют ВСУ в разрушенный частный сектор

00:22, 20 декабря 2022, ПАИ

ВС РФ завершают вытеснение украинских военных в разрушенный частный сектор Марьинки, где киевские силовики обороняться не смогут, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Окончательное освобождение Марьинки в ДНР даст российским силам возможность взять украинские войска в клещи на авдеевском направлении.