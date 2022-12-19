Россия и Белоруссия продолжат проводить совместные военные учения

00:30, 20 декабря 2022, ПАИ

РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин.

«Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведётся совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны», — сказал Путин.

По его словам, «создана и несёт боевое дежурство единая система противовоздушной обороны».

