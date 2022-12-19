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Политика

Путин заявил об отсутствии у России заинтересованности в поглощении Белоруссии

Президент России Владимир Путин, комментируя слухи про поглощение Россией Белоруссии, заявил, что у РФ нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет целесообразности. Об этом пишет РИА Новости.

Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.

«Эти вот недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, вводя в заблуждение людей, которые в это не погружаются. Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики», - сказал Путин.
Президент России отметил, что так это делается во многих других интеграционных объединениях.

«Все остальное - это наносное. Чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все», - сказал Путин.
 

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