В медиацентре ПАИ обсуждают работу депутатов Псковской гордумы

14:07, 20 декабря 2022, ПАИ

20 декабря на пресс-конференции в медиацентре ПАИ обсуждают работу депутатов Псковской городской Думы.

Как депутаты взаимодействуют с председателем и его заместителями, с администрацией Пскова, как преодолевают разногласия, если они есть, на что влияет депутатская учеба.

На эти и другие вопросы отвечают депутаты по единому городскому округу Михаил Иванов и Алексей Форш.