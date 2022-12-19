В медиацентре ПАИ обсуждают работу депутатов Псковской гордумы
20 декабря на пресс-конференции в медиацентре ПАИ обсуждают работу депутатов Псковской городской Думы.
Как депутаты взаимодействуют с председателем и его заместителями, с администрацией Пскова, как преодолевают разногласия, если они есть, на что влияет депутатская учеба.
На эти и другие вопросы отвечают депутаты по единому городскому округу Михаил Иванов и Алексей Форш.
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