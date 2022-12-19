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Происшествия

Более 20 тысяч пачек сигарет изъяли таможенники в Псковской области

Более 21 тысячи пачек сигарет изъяли таможенники в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудники мобильной группы таможни в потоке транспортных средств выявили подозрительный автомобиль и передали информацию о нем сотрудникам Госавтоинспекции. Машину остановили для проверки, и при осмотре салона и багажного отделения таможенники обнаружили 43 коробки с сигаретами без акцизных марок Российской Федерации.

21 497 пачек сигарет изъяты и переданы в межмуниципальный отдел МВД России «Великолукский» для принятия процессуального решения, уточнили в ведомстве.

«Гражданин по факту незаконного перемещения табачной продукции весом более полутонны будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2022 году мобильными группами Псковской таможни выявлено незаконное перемещение 2 млн 389 тысяч 653 пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации», — рассказал начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Альберт Скосырев.

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