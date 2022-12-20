В России повысят выплаты по больничному с 1 января

12:52, 20 декабря 2022, ПАИ

С 1 января в России повышается максимальная сумма выплаты по больничному листу — за день она составит 2 736,99 рубля, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рубля. Это касается тех, чей стаж превышает восемь лет, — в этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка, но не больше указанной суммы, сообщает агентство «Прайм».

«Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — пособие составляет 80%», — пояснили в фонде социального страхования.

Кроме того, со следующего года выплаты по больничному листу будут получать и сотрудники, работающие по договорам ГПХ. С 1 января 2023 года вступят в силу поправки Федерального закона от 14.07.2022 года № 237-ФЗ, по которым дополняется список застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.