В Собрании оценили вероятность импичмента главе Новоржевского района

15:38, 20 декабря 2022, ПАИ

На вопрос, будет ли объявлен импичмент главе Новоржевского района Софье Пугачевой, ответил вице-спикер Псковского областного Собрания, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я этого говорить не могу. Никакой вероятности я пока что не вижу. Мы работаем по системе, показываем главе района, где правильно, а где нет. Мы работаем по этому принципу, а дальше жизнь покажет. Пока мы про это даже не думаем», - объяснил гость студии.

Он также отметил, что на прошлой сессии открыто пояснил главе района, что идет трансформация власти: «В ближайшее время будут созданы муниципальные округа, процесс уже пошёл. Поэтому надо глаза открывать и смотреть на ситуацию по-другому».

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявлен импичмент.