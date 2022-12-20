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Победителей чемпионата «Молодые профессионалы» чествовали в Пскове

Победителей национального чемпионата «Молодые профессионалы» чествовали в Псковском агротехническом комплексе 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к призёрам обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. Она отметила, что результаты псковичей – участников чемпионата «Молодые профессионалы» — одно из самых ярких впечатлений этого года.

По её словам, выросло не только количество соревнующихся, но и качество их подготовки. В этом году в отборочных соревнованиях от Псковской области приняли участие 239 человек в 28 компетенциях. В финал национального чемпионата вышли участники и команды в 15 компетенциях. Представители Псковской области стали призёрами в пяти компетенциях и по четырем направлениям вошли в десятку лучших в России.

«Мы гордимся вами! Вы смогли у своих наставников и педагогов взять лучшее, пройти с этим по стране и прославить свой регион. Хочу порекомендовать вам с такой же настойчивостью продолжить получать знания и овладевать своей будущей профессией. Псковские мастера всегда создавали величайшие ценности в нашей стране, и вы поддерживаете эту традицию. Правительство Псковской области со своей стороны будет и дальше продолжать создавать условия для вашего всестороннего развития», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Вера Емельянова вручила победителям и призёрам национального чемпионата «Молодые профессионалы» заслуженные медали и дипломы. В рамках церемонии были также отмечены заслуги экспертов соревнований и руководителей образовательных организаций.

Директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин назвал участников и призёров национального чемпионата профмастерства лучшей визитной карточкой псковских образовательных учреждений. Он также поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и правительство Псковской области за поддержку в оснащении техникумов и колледжей современным оборудованием. «Материальная база — основа привлекательности наших образовательных учреждений», — отметил он.

После завершения торжественного мероприятия Сергей Янкин продемонстрировал участникам новую мастерскую в дисциплине «электромонтаж», открытую в этом году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Оснащение мастерской предоставляет самые современные возможности профподготовки по данному направлению.

Отметим, в этом году новые мастерские по нацпроекту были открыты в пяти колледжах региона. В общей сложности на реализацию комплекса мероприятий было потрачено около 60 млн рублей.

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