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Псковский союз пенсионеров развеял слухи о закрытии «Университета третьего возраста»

Светлана Мельничук заверила, что «Университет третьего возраста» продолжит работу. Фото ПАИ

Заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук развеяла слухи о закрытии проекта «Университет третьего возраста». Об этом рассказало издание «АиФ в Пскове».

«Речи о закрытии проекта не было, а вот о его переформатировании задумывались», — рассказала Светлана Мельничук.

По словам зампредседателя Псковского отделения Союза пенсионеров, причина — это «непростой финансовый вопрос» и, кроме этого, «ограниченный круг участников».

«Мы стали замечать, что наши мероприятия посещают одни и те же люди, а так хочется, чтобы проект охватил как можно больше пенсионеров», — говорит Светлана Мельничук. 

Она сообщила, что руководством «Университета» рассматривался вариант совместной работы и даже возможного присоединения к альянсу «Серебряный возраст» (сетевое объединение организаций, работающих как территориальные ресурсные центры поддержки старшего поколения. — «АиФ-Псков»). Однако в итоге было решено, что псковский «Университет третьего возраста» — самодостаточная организация и работать он продолжит в том виде, в котором уже существует.

«Сейчас мы верстаем планы на следующий учебный год, — рассказала «АиФ-Псков» Светлана Мельничук. — Ждём, когда будет принят бюджет региона, чтобы понимать, на какую поддержку можем рассчитывать. Скажу пока только, что все наши мероприятия сохранятся в полном объёме. Более того, мы намерены их количество наращивать».

 

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