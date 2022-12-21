ФОТО На «Даче Деда Мороза» стало больше мест для качественных новогодних снимков

00:33, 21 декабря 2022, ПАИ

Желающие получить красивые новогодние фотографии могут отправиться на «Дачу Деда Мороза» в парке Строителей в Пскове. Там увеличилось число фотозон для креативных снимков, сообщает комитет по культуре Псковской области.

«Дача Деда Мороза» открылась в Пскове 17 декабря, и псковичи публикуют первые снимки в соцсетях.