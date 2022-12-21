ФОТО На «Даче Деда Мороза» стало больше мест для качественных новогодних снимков
Желающие получить красивые новогодние фотографии могут отправиться на «Дачу Деда Мороза» в парке Строителей в Пскове. Там увеличилось число фотозон для креативных снимков, сообщает комитет по культуре Псковской области.
«Дача Деда Мороза» открылась в Пскове 17 декабря, и псковичи публикуют первые снимки в соцсетях.
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