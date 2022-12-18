Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ФОТОФАКТ Псковичи делятся первыми фото дачи Деда Мороза

Псковичи делятся первыми фото дачи Деда Мороза. Несколько снимков на своей странице «ВКонтакте» опубликовала Мария Мальцева.

«Дача Деда Мороза» открылась в парке Строителей в Пскове 17 декабря.

Во дворе дачи разместились арт-объекты «Ледяная и лубяная избушка с зайчиком и лисичкой», «Снежная королева», «Полумесяц», «Избушки», «Лукоморье». В центре двора – елка, ледяные горки, яркие огни, шатер из гирлянд. На территории работает фудтрак с новогодними угощениями.

Купить билет для посещения дачи можно здесь или на месте. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 декабря 2022

ФОТОФАКТ Псковичи делятся первыми фото дачи Деда Мороза
18 декабря 2022

Репродуктолог из Петербурга проведёт приём в Псковском перинатальном центре
17 декабря 2022

Стали известны имена победителей конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области»
17 декабря 2022

В Палкинском районе прошёл V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!»
17 декабря 2022

Создатель музея защитников Отечества включён в число соискателей «Народного признания»
17 декабря 2022

Городищенская сельская модельная библиотека подготовила новую экспозицию «Слава труду!»
17 декабря 2022

В великолукской школе № 9 прошла военно-патриотическая игра «Зарница»
17 декабря 2022

76-я гвардейская дивизия ВДВ поблагодарила «Псковпассажиравтотранс» за помощь

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...