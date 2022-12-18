ФОТОФАКТ Псковичи делятся первыми фото дачи Деда Мороза
Псковичи делятся первыми фото дачи Деда Мороза. Несколько снимков на своей странице «ВКонтакте» опубликовала Мария Мальцева.
«Дача Деда Мороза» открылась в парке Строителей в Пскове 17 декабря.
Во дворе дачи разместились арт-объекты «Ледяная и лубяная избушка с зайчиком и лисичкой», «Снежная королева», «Полумесяц», «Избушки», «Лукоморье». В центре двора – елка, ледяные горки, яркие огни, шатер из гирлянд. На территории работает фудтрак с новогодними угощениями.
Купить билет для посещения дачи можно здесь или на месте.
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