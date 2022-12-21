Инфляция в Псковской области продолжает снижаться

10:03, 21 декабря 2022, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в ноябре замедлилась и составила 11,6%, что ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (12,2%) и России в целом (12,0%). Снижение издержек производителей и расширение предложения отдельных продовольственных товаров оказали основное влияние на динамику инфляции. В то же время потребительская активность в регионе оставалась сдержанной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении Центробанка.

Государственные меры поддержки предприятий сельского хозяйства, снижение цен на зерно и сою, увеличение объемов и качества кормовой базы повлияли на сокращение издержек животноводов на закупку кормов. В частности, рост производства птицы в целом по стране в ноябре вызвал снижение цен в регионе на куриное мясо, а также замедление роста цен на куриные окорочка и кулинарные изделия из птицы.

Крупные региональные производители продовольственных товаров сообщают о стабилизации динамики издержек, что позволит сохранить уровень отпускных цен в ближайшей перспективе. Увеличение урожая зерновых повлияло на замедление роста цен на макаронные и хлебобулочные изделия, а гречневая крупа стала дешевле, чем годом ранее.

Потребительская активность в Псковской области в сфере непродовольственных товаров остается сдержанной. Годовой темп прироста цен на товары этой категории в ноябре снизился до 14,9%. Замедлился рост цен на легковые автомобили, бензин.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе незначительно вырос и составил 8,5%. Возросли издержки сотовых операторов на развитие и модернизацию сетей. Это привело к повышению стоимости услуг мобильной связи после снижения месяцем ранее. Снижение доступности импортных запчастей и оборудования привело к увеличению стоимости обслуживания самолетов, что повлияло на динамику цен в сфере авиаперевозок.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в ноябре 2022 года опубликован на региональной странице официального сайта Банка России.