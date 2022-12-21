Танк из снега: конкурс новогодних скульптур запустили в псковской дивизии

12:57, 21 декабря 2022, ПАИ

Конкурс снежных скульптур проходит накануне Нового года в псковской дивизии. Информация о его проведении размещена в группе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в соцсети «ВКонтакте».

Большинство подписчиков одобрили такую инициативу в комментариях под постом - «молодцы», «круто», «достойно», «красота».

«Классно!! И снег убран, и скульптуры есть!» - заметила одна из участниц сообщества.

«Пусть будут скульптуры, радующие глаз, а настоящая техника никогда не понадобится. Затем и проводится СВО», - написала другая.