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Происшествия

Псковская таможня передала Минкульту почти 90 ценных предметов

Металлические свистки, различные знаки отличия и нагрудные крестики передали псковские таможенники управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом сообщает Псковская таможня.

Исследования, проведенные специалистами, признали передаваемые на хранение предметы культурными ценностями.

«Товары, имеющие признаки культурных ценностей, могут быть вывезены за рубеж только по разрешению Министерства культуры. На вывоз этих предметов физические лица разрешительных документов не представляли. Предметы были задержаны на таможенных постах таможни в рамках административных производств. Решениями судов граждане были признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предметы административного правонарушения конфискованы», - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

По постановлению судов таможенный орган обязан передать конфискованные предметы в Министерство культуры для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством РФ. Среди переданных предметов - металлические жетоны, наградные значки, солдатские медальоны, старинные нательные христианские крестики со следами воздействия времени.

  • Фото с места
    Фото: Фото пресс-службы Псковской таможни
  • Фото с места
    Фото: Фото пресс-службы Псковской таможни
  • Фото с места
    Фото: Фото пресс-службы Псковской таможни
  • Фото с места
    Фото: Фото пресс-службы Псковской таможни
  • Фото с места
    Фото: Фото пресс-службы Псковской таможни
  • Фото с места
    Фото: Фото пресс-службы Псковской таможни
  • Фото с места
    Фото: Фото пресс-службы Псковской таможни

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