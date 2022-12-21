Псковские газовики призывают встретить Новый год безопасно

13:56, 21 декабря 2022, ПАИ

Сотрудники компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в преддверии новогодних праздников проводят совместную акцию «В новый год безопасно и без долгов!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

В ходе рейдов газовики акцентируют внимание потребителей на важности соблюдения основных правил пользования природным газом в быту, проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования. При отсутствии договора для удобства абонентов его предлагают заключить на месте.

Также проводится разъяснительная работа с населением о необходимости регулярной оплаты за газ до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Газовики знакомят абонентов с возможностями дистанционных сервисов по передаче показаний счетчика и оплате за газ без комиссии.

«Наша аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно и в любое время при необходимости готова прийти на помощь. Но я искренне желаю всем безаварийных каникул!» - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.