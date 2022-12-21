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Экономика

Глава Минэкономразвития оценил показатели Псковской области по инвестициям

Под председательством Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова прошло совещание в режиме видео-конференц-связи по вопросу реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития на 2020–2024 годы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.  

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Основной темой совещания было выявление проблемных зон в части освоения выделенных из федерального бюджета средств и достижение ключевых целевых показателей (привлечение внебюджетных инвестиций, создание рабочих мест).

Были заслушаны доклады представителей субъектов Российской Федерации. Информацию об итогах реализации индивидуальной программы в Псковской области представила заместитель губернатора Татьяна Баринова. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Она отметила, что в 2022 году в рамках индивидуальной программы реализуется три финансовых мероприятия, и до конца этого года ожидается их 100% исполнение. В отношении показателей регион также вышел с превышением плановых значений по созданным рабочим местам на 35%, и до конца года объем внебюджетных инвестиций нарастающим итогом превысит плановые значения на 2% и составит порядка 20 миллиардов рублей. 

Глава Минэкономразвития отметил, что регион в целом эффективно реализует ИПСЭР и имеет одно из самых высоких значений показателя по объему внебюджетных инвестиций. 

По словам министра, в целом программы реализуются по графику. «Благодаря новым инвестиционным проектам практически в каждом из десяти регионов созданы драйверы роста. В Кургане открыли два индустриальных парка, в Калмыкии началось производство тротуарной плитки, брусчатки и бордюров из бетона. В Псковской области построена молочно-товарная ферма. В Республике Алтай модернизировано производство творога и сыра. Комплекс по переработке дикоросов (ягод, орехов, грибов) запущен в Тыве», — перечислил он.

Максим Решетников сообщил, что повысить качество работы помогла кооперация с другими механизмами поддержки. В их числе — механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов и реструктуризации долгов регионов в обмен на инвестиции, а также особые экономические зоны. 

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