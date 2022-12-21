Более 400 млн рублей из бюджета Пскова направят на ликвидацию городской свалки

17:09, 21 декабря 2022, ПАИ

Вопрос о принятии бюджета Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике ПГД на заседании, которое состоялось под председательством депутата Юлии Пожидаевой сегодня, 21 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гордумы.

«Доходная и расходная части бюджета города на 2023 год увеличились по сравнению с первоначально представленным бюджетом на 414,5 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. В частности, доходы бюджета на 2023 год составят 6 млрд 661 млн рублей (бюджет в первом чтении - 6 млрд 246 млн рублей), - сообщила в своем докладе начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Она также рассказала, что поступившие средства в сумме 414,5 млн рублей будут направлены на ликвидацию Псковской городской свалки (180,1 млн рублей), строительство станции умягчения воды (53,3 млн рублей), строительство водозабора в микрорайоне Псковкирпич (15,3 млн рублей), строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья (68,2 млн рублей), приобретение жилья детям-сиротам и на строительство пяти многоквартирных жилых домов для детей-сирот (35,8 млн рублей).

54,9 млн рублей из дополнительно выделенной суммы планируется израсходовать на благоустройство общественных пространств. Речь идет об установке детских площадок на общественных территориях около улицы Отрадной на берегу реки Великой; между домами № 23а и 21 на Октябрьском проспекте, № 23 на улице Металлистов и № 8 на улице Гражданской; у дома № 15 на улице Госпитальной. Кроме того, на эти средства предлагается благоустроить две территории общего пользования - парк у реки Милевки и сквер на Сиреневом бульваре (1 этап).

После обсуждения члены бюджетного комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД.