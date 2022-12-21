Родственники участников СВО могут получить билеты на новогодние мероприятия

18:40, 21 декабря 2022, ПАИ

Комитет по культуре Псковской области представляет афишу новогодних мероприятий в Псковской области для детей (до 7 лет) граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, детей военнослужащих, погибших в ходе СВО, а также детей из семей кадровых военных, принимающих участие в СВО.

Новогоднее театрализованное представление «Лекарство от равнодушия» по мотивам одноименной пьесы Галины Лавриненко покажут в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 23, 24 и 28 декабря. Это веселая новогодняя сказка о том, как победить равнодушие, как приобрести друзей и сделать мир чуточку лучше.

Увидеть музыкальный спектакль «Летучий корабль» можно будет 24 и 29 декабря в Родинском доме культуры. Под мелодии уже знакомых с детства песен зрители заново откроют для себя известную историю о невероятных мечтах, о чувствах и волшебстве. После спектакля состоится добрая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у большой и яркой елки, а в фойе Дома Культуры будет создана особая новогодняя атмосфера в мире новогодних хроник.

Посетить Дачу Деда Мороза в парке Строителей дети смогут 26 декабря. Зрителей ждет театрализованное представление с Дедушкой Морозом и его помощниками. Каждый ребенок сможет пообщаться с главным зимним волшебником, рассказать ему стишок, получить сладкий гостинец и поучаствовать в интерактивной программе. После дети проследуют в тайную комнату Дедушки Мороза, где они узнают об одном из самых невероятных явлений в мире, северном сиянии.

Псковский планетарий приготовил для маленьких зрителей программу «В поисках волшебной звезды» 28 декабря. Баба-Яга украла волшебную звездочку и спрятала ее на небе среди настоящих звезд. Вместе со Снегурочкой дети отправятся в космос и будут искать ее среди планет, комет и созвездий.

Бэби-елка для самых маленьких с участием мультперсонажа Розой Барбоскиной, Деда Мороза и Снегурочки пройдет в Городском культурном центре 29 декабря.

Яркий, музыкальный спектакль покажет Псковский областной театр кукол 3 и 6 января. Грядет величайшее событие-новогодний парад галактических сказок, который случается раз в тысячу лет. Специально для этого магистр алхимии создает лучшую новогоднюю сказку. Но случается катастрофа, в сказках, которые алхимик использовал для создания волшебного элексира, пропали сказочные герои. Алхимику предстоит исправить ситуацию до того, как часы пробьют двенадцать, и придет дедушка Мороз.

Желающие получить билеты в учреждения культуры города Пскова могут обратиться в Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, расположенный на базе проектного офиса «Команды 2018» на улице Некрасова, 19.

Для получения билетов на новогодние мероприятия в муниципальных образованиях Псковской области необходимо обратиться в местное отделение социальной защиты населения. Консультацию по билетам, а также по возрастному цензу мероприятия можно получить по номеру телефона конкретного концертного зала, культурного центра или театра.

Предлагаем вашему вниманию афишу новогодних мероприятий Псковской области.

АФИША НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ:

Новогоднее театрализованное представление «Лекарство от равнодушия»

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова,

ул. Набат, 5

23 декабря 2022 в 14:00;

24 декабря 2022 в 14:00;

28 декабря 2022 в 14:00.

Музыкальный спектакль «Летучий корабль»

Родинский дом культуры, д. Родина, ул. Юбилейная, 1

24 декабря в 15:00;

29 декабря в 12:00.

Дача Деда Мороза

Парк Строителей

26 декабря 2022 в 16:00, 16:30, 17:00

Новогодняя интерактивная программа «Новый год под куполом планетария»

МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64а

28 декабря 2022 в 16:00

Детская елка для самых маленьких «сНЕЖНАЯ сказка»

МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

29 декабря 2022 в 12:00, 15:00

Новогодний спектакль «Сказочный переполох»

Псковский областной театр кукол, ул. Конная, 3

03 января 2023 в 10:00;

06 января 2023 в 18:00.

АФИША НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Бежаницкий район

Новогоднее представление для детей

МБУК «Бежаницкий РЦК»

25.12.2022 в 12:00

Великолукский район

Театрализованное представление для детей «Чудеса там, где в них верят»

Переслегинский сельский Дом культуры

25.12.2022 в 13:00

Гдовский район

Театрализованное представление для детей «Новогодний переполох»

МБУ «Центр досуга и культуры»

04.01.2023

Новогодняя детская программа

Яммский СДК

05.01.2023

Дедовичский район

Театрализованная новогодняя сказка «А в душе Баба Яга – снежинка»

МБУК «Дедовичский районный центр досуга»

28.12.2022 в 11:00

Утренник у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой

МБУК «Дедовичский районный центр досуга»

28.12.2022 в 12:00

Дновский район

Новогодний утренник

МОУ «Гимназия», г. Дно, филиал детский сад «Теремок»

27.12.2022 в 10:00, 11:00

Новогодний утренник

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №50», г. Дно филиал детский сад «Сказка»

29.12.2022 в 16:00

Новогодний утренник

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Дно филиал детский сад «Солнышко»

28.12.2022 в 9:30

29.12.2022 в 10:00

28.12.2022 в 15:45

Красногородский район

Новогодняя театрализованная программа «В гостях у Бабы Яги и Лешего»

МБУК «Красногородское районное досуговое объединение»

30.12.2022 в 15:00

Куньинский район

Новогодние утренники в дошкольных учреждениях района

МБДОУ детский сад «Колосок»

28.12.2022 в 9:00

30.12.2022 в 10:10

Марьинская основная школа филиал

29.12.2022 в 9:30

МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля 2 школа

29.12.2022 в 10:00

МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля»

29.12.12 в 10:00

Невельский район

Новогодний утренник

Городской центр искусств

29.12.2022 в 12:00

Новоржевский район

Детский новогодний утренник «Возле ёлки в Новый год, водим, водим хоровод»

Жадрицкий сельский Дом культуры, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Жадрицы

25.12.2022 в 14:30

Детский утренник «Новогодняя ёлочка»

Жадрицкая модельная сельская библиотека, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Жадрицы

25.12.2022

Детский утренник «Весело, весело встретим Новый год!»

Вехнянский сельский Дом культуры, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Вехно

28.12.2022, в 12:00

Детская развлекательная программа «Здравствуй Новый год»

Стехновский сельский клуб, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Стехново

31.12.2022, в 12:00

Городская ёлка «Новогодние подарки»

Районный Дом культуры, подразделение МБУК «Новоржевский РКСК»,

г. Новоржев, ул. Германа, д. 65

03.01.2023, в 14:00

Развлекательная программа «Новогодняя сказка»

Вишлевская сельская библиотека, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Вишлево

07.01.2023, в 14:00

Игровая программа для детей на Рождество «Праздник к нам приходит», мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек

Макаровская модельная сельская библиотека, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Макарово

07.01.2023 в 14:00

Рождественская ёлка для детей «Чудеса на Рождество»

Выборский сельский Дом культуры, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Выбор

07.01.2023 в 15:00

Новосокольнический район

Новогодняя елка «Ловушка для игрушек»

Районный Дом культуры

30.12.2022 в 15:00

Опочецкий район

Детская новогодняя сказка «Чуня и Хрюня встречают Новый год»

Структурное подразделение «Опочецкий районный Дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры»

26.12.2022 в 11:00

Островский район

Спектакль «Кто украл КУ-КУ»

МБУК Центр культуры «Юбилейный»

26.12.2022 в 10:00

Новогоднее приключение «Когда зажигаются ёлки»

Дом детского творчества им. К.И. Назаровой

27.12.2022 в 10:00

Новогоднее представление «Новогодние чудеса»

д/с «Сказка»

27.12.2022 в 9:30

Новогоднее приключение «Когда зажигаются ёлки»

Дом детского творчества им. К.И. Назаровой

28.12.2022 в 10:00

Новогоднее приключение «Фонарик Дедушки Мороза»

д/с «Радуга»

29.12.2022 в 9:30

Новогоднее приключение «У Снегурочки в гостях»

д/с «Бригантина»

29.12.2022 в 15:30

Новогоднее представление «Волшебная сказка»

д/с № 4

29.12.2022 в 10:00

Новогоднее представление «В гостях у гномика»

д/с «Березка»

29.12.2022 в 9:30

Палкинский район

Новогодняя программа «Территория волшебства»

Палкинский районный Центр досуга

30 .12.2022 в 15:00

Печорский район

Новогодние елки в детсадах

Плюсский район

Новогодний спектакль «Как-то раз под Новый год»

п. Плюсса, ул. Ленина, 16, МБУ «Районный дом культуры»

30.12.2022 в 14:00

Игровая программа «Новогодний карнавал»

п. Заплюсье, ул. Комсомольская, 1

28.12.2022 в 15:00

Детская игровая программа «Шоу новогодних масок»

30.12.2022 в 13:00

Порховский район

Городская елка для детей

Районный Дом культуры

04.01.2023 в 12:00

Пустошкинский район

Новогодняя елка

МБУК «Пустошкинский районный центр культуры»

28.12.2022

Пушкиногорский район

Благотворительная елка для детей с театрализованной игровой программой «Новогодний паровоз», с просмотром мультфильмов

Культурно-досуговый центр

05.01.2023 в 12:00

Пыталовский район

Новогодняя сказка с игровой программой «Сказочные приключения у Новогодней Елки»

Дом Культуры, г. Пыталово, ул. Чехова, 1

26.12.2022 в 12:00

Себежский район

Детское новогоднее представление «А баба Яга — против!»

Идрицкий Дом культуры, п. Идрица

25 декабря 2022 в 11:00, 14:00

Новогодняя развлекательная программа «Хлопушка»

Красноармейская библиотека-клуб, д. Исаково

29 декабря 2022 в 17:00

Городская Ёлка для детей «Чудеса под новый год»

Районный культурный центр

30 декабря 2022 в 14:00

Струго-Красненский район

«По следам сказочных героев»

МБУ «Струго-Красненский районный культурный центр»

05.01.2023 в 14:00

Усвятский район

Новогоднее представление «Чудеса у новогодней елки»

МУК «Усвятский РЦК» – Районный дом культуры

30.12.2022 в 12:00