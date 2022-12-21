Родственники участников СВО могут получить билеты на новогодние мероприятия
Комитет по культуре Псковской области представляет афишу новогодних мероприятий в Псковской области для детей (до 7 лет) граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, детей военнослужащих, погибших в ходе СВО, а также детей из семей кадровых военных, принимающих участие в СВО.
Новогоднее театрализованное представление «Лекарство от равнодушия» по мотивам одноименной пьесы Галины Лавриненко покажут в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 23, 24 и 28 декабря. Это веселая новогодняя сказка о том, как победить равнодушие, как приобрести друзей и сделать мир чуточку лучше.
Увидеть музыкальный спектакль «Летучий корабль» можно будет 24 и 29 декабря в Родинском доме культуры. Под мелодии уже знакомых с детства песен зрители заново откроют для себя известную историю о невероятных мечтах, о чувствах и волшебстве. После спектакля состоится добрая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у большой и яркой елки, а в фойе Дома Культуры будет создана особая новогодняя атмосфера в мире новогодних хроник.
Посетить Дачу Деда Мороза в парке Строителей дети смогут 26 декабря. Зрителей ждет театрализованное представление с Дедушкой Морозом и его помощниками. Каждый ребенок сможет пообщаться с главным зимним волшебником, рассказать ему стишок, получить сладкий гостинец и поучаствовать в интерактивной программе. После дети проследуют в тайную комнату Дедушки Мороза, где они узнают об одном из самых невероятных явлений в мире, северном сиянии.
Псковский планетарий приготовил для маленьких зрителей программу «В поисках волшебной звезды» 28 декабря. Баба-Яга украла волшебную звездочку и спрятала ее на небе среди настоящих звезд. Вместе со Снегурочкой дети отправятся в космос и будут искать ее среди планет, комет и созвездий.
Бэби-елка для самых маленьких с участием мультперсонажа Розой Барбоскиной, Деда Мороза и Снегурочки пройдет в Городском культурном центре 29 декабря.
Яркий, музыкальный спектакль покажет Псковский областной театр кукол 3 и 6 января. Грядет величайшее событие-новогодний парад галактических сказок, который случается раз в тысячу лет. Специально для этого магистр алхимии создает лучшую новогоднюю сказку. Но случается катастрофа, в сказках, которые алхимик использовал для создания волшебного элексира, пропали сказочные герои. Алхимику предстоит исправить ситуацию до того, как часы пробьют двенадцать, и придет дедушка Мороз.
Желающие получить билеты в учреждения культуры города Пскова могут обратиться в Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, расположенный на базе проектного офиса «Команды 2018» на улице Некрасова, 19.
Для получения билетов на новогодние мероприятия в муниципальных образованиях Псковской области необходимо обратиться в местное отделение социальной защиты населения. Консультацию по билетам, а также по возрастному цензу мероприятия можно получить по номеру телефона конкретного концертного зала, культурного центра или театра.
Предлагаем вашему вниманию афишу новогодних мероприятий Псковской области.
АФИША НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ:
Новогоднее театрализованное представление «Лекарство от равнодушия»
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова,
ул. Набат, 5
23 декабря 2022 в 14:00;
24 декабря 2022 в 14:00;
28 декабря 2022 в 14:00.
Музыкальный спектакль «Летучий корабль»
Родинский дом культуры, д. Родина, ул. Юбилейная, 1
24 декабря в 15:00;
29 декабря в 12:00.
Дача Деда Мороза
Парк Строителей
26 декабря 2022 в 16:00, 16:30, 17:00
Новогодняя интерактивная программа «Новый год под куполом планетария»
МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64а
28 декабря 2022 в 16:00
Детская елка для самых маленьких «сНЕЖНАЯ сказка»
МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1
29 декабря 2022 в 12:00, 15:00
Новогодний спектакль «Сказочный переполох»
Псковский областной театр кукол, ул. Конная, 3
03 января 2023 в 10:00;
06 января 2023 в 18:00.
АФИША НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Бежаницкий район
Новогоднее представление для детей
МБУК «Бежаницкий РЦК»
25.12.2022 в 12:00
Великолукский район
Театрализованное представление для детей «Чудеса там, где в них верят»
Переслегинский сельский Дом культуры
25.12.2022 в 13:00
Гдовский район
Театрализованное представление для детей «Новогодний переполох»
МБУ «Центр досуга и культуры»
04.01.2023
Новогодняя детская программа
Яммский СДК
05.01.2023
Дедовичский район
Театрализованная новогодняя сказка «А в душе Баба Яга – снежинка»
МБУК «Дедовичский районный центр досуга»
28.12.2022 в 11:00
Утренник у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой
МБУК «Дедовичский районный центр досуга»
28.12.2022 в 12:00
Дновский район
Новогодний утренник
МОУ «Гимназия», г. Дно, филиал детский сад «Теремок»
27.12.2022 в 10:00, 11:00
Новогодний утренник
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №50», г. Дно филиал детский сад «Сказка»
29.12.2022 в 16:00
Новогодний утренник
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Дно филиал детский сад «Солнышко»
28.12.2022 в 9:30
29.12.2022 в 10:00
28.12.2022 в 15:45
Красногородский район
Новогодняя театрализованная программа «В гостях у Бабы Яги и Лешего»
МБУК «Красногородское районное досуговое объединение»
30.12.2022 в 15:00
Куньинский район
Новогодние утренники в дошкольных учреждениях района
МБДОУ детский сад «Колосок»
28.12.2022 в 9:00
30.12.2022 в 10:10
Марьинская основная школа филиал
29.12.2022 в 9:30
МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля 2 школа
29.12.2022 в 10:00
МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля»
29.12.12 в 10:00
Невельский район
Новогодний утренник
Городской центр искусств
29.12.2022 в 12:00
Новоржевский район
Детский новогодний утренник «Возле ёлки в Новый год, водим, водим хоровод»
Жадрицкий сельский Дом культуры, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Жадрицы
25.12.2022 в 14:30
Детский утренник «Новогодняя ёлочка»
Жадрицкая модельная сельская библиотека, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Жадрицы
25.12.2022
Детский утренник «Весело, весело встретим Новый год!»
Вехнянский сельский Дом культуры, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Вехно
28.12.2022, в 12:00
Детская развлекательная программа «Здравствуй Новый год»
Стехновский сельский клуб, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Стехново
31.12.2022, в 12:00
Городская ёлка «Новогодние подарки»
Районный Дом культуры, подразделение МБУК «Новоржевский РКСК»,
г. Новоржев, ул. Германа, д. 65
03.01.2023, в 14:00
Развлекательная программа «Новогодняя сказка»
Вишлевская сельская библиотека, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Вишлево
07.01.2023, в 14:00
Игровая программа для детей на Рождество «Праздник к нам приходит», мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек
Макаровская модельная сельская библиотека, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Макарово
07.01.2023 в 14:00
Рождественская ёлка для детей «Чудеса на Рождество»
Выборский сельский Дом культуры, филиал МБУК «Новоржевский РКСК», Новоржевский р-н, д. Выбор
07.01.2023 в 15:00
Новосокольнический район
Новогодняя елка «Ловушка для игрушек»
Районный Дом культуры
30.12.2022 в 15:00
Опочецкий район
Детская новогодняя сказка «Чуня и Хрюня встречают Новый год»
Структурное подразделение «Опочецкий районный Дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры»
26.12.2022 в 11:00
Островский район
Спектакль «Кто украл КУ-КУ»
МБУК Центр культуры «Юбилейный»
26.12.2022 в 10:00
Новогоднее приключение «Когда зажигаются ёлки»
Дом детского творчества им. К.И. Назаровой
27.12.2022 в 10:00
Новогоднее представление «Новогодние чудеса»
д/с «Сказка»
27.12.2022 в 9:30
Новогоднее приключение «Когда зажигаются ёлки»
Дом детского творчества им. К.И. Назаровой
28.12.2022 в 10:00
Новогоднее приключение «Фонарик Дедушки Мороза»
д/с «Радуга»
29.12.2022 в 9:30
Новогоднее приключение «У Снегурочки в гостях»
д/с «Бригантина»
29.12.2022 в 15:30
Новогоднее представление «Волшебная сказка»
д/с № 4
29.12.2022 в 10:00
Новогоднее представление «В гостях у гномика»
д/с «Березка»
29.12.2022 в 9:30
Палкинский район
Новогодняя программа «Территория волшебства»
Палкинский районный Центр досуга
30 .12.2022 в 15:00
Печорский район
Новогодние елки в детсадах
Плюсский район
Новогодний спектакль «Как-то раз под Новый год»
п. Плюсса, ул. Ленина, 16, МБУ «Районный дом культуры»
30.12.2022 в 14:00
Игровая программа «Новогодний карнавал»
п. Заплюсье, ул. Комсомольская, 1
28.12.2022 в 15:00
Детская игровая программа «Шоу новогодних масок»
30.12.2022 в 13:00
Порховский район
Городская елка для детей
Районный Дом культуры
04.01.2023 в 12:00
Пустошкинский район
Новогодняя елка
МБУК «Пустошкинский районный центр культуры»
28.12.2022
Пушкиногорский район
Благотворительная елка для детей с театрализованной игровой программой «Новогодний паровоз», с просмотром мультфильмов
Культурно-досуговый центр
05.01.2023 в 12:00
Пыталовский район
Новогодняя сказка с игровой программой «Сказочные приключения у Новогодней Елки»
Дом Культуры, г. Пыталово, ул. Чехова, 1
26.12.2022 в 12:00
Себежский район
Детское новогоднее представление «А баба Яга — против!»
Идрицкий Дом культуры, п. Идрица
25 декабря 2022 в 11:00, 14:00
Новогодняя развлекательная программа «Хлопушка»
Красноармейская библиотека-клуб, д. Исаково
29 декабря 2022 в 17:00
Городская Ёлка для детей «Чудеса под новый год»
Районный культурный центр
30 декабря 2022 в 14:00
Струго-Красненский район
«По следам сказочных героев»
МБУ «Струго-Красненский районный культурный центр»
05.01.2023 в 14:00
Усвятский район
Новогоднее представление «Чудеса у новогодней елки»
МУК «Усвятский РЦК» – Районный дом культуры
30.12.2022 в 12:00
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