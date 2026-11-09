Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Служба профилактики социального сиротства в Пскове работает ​18 лет

Служба профилактики социального сиротства ведёт работу на протяжении 18 лет. Об этом рассказал директор «Детской деревни – SOS Псков» Игорь Соловьёв на брифинге в медиацентре ПАИ, посвящённом профилактике отказов от детей.

Директор «Детской деревни – SOS Псков» Игорь Соловьёв и заместитель директора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи «Детской деревни – SOS Псков» Инга Матвеева. Фото: ПАИ

По его словам, изначально деревня задумывалась как учреждение, где будут жить приёмные семьи. Однако выяснилось, что в обществе есть другой запрос, и в деревне разместили службу профилактики социального сиротства.

История службы профилактики социального сиротства «Детской деревни – SOS Псков» началась со звонка по поводу молодой мамы из числа детей-сирот, находившейся в перинатальном центре. Выяснилось, что после рождения ребёнка она не была должным образом настроена на воспитание малыша. «Мы с удивлением узнали, что есть такая категория мам, у которых рождение ребёнка не меняет планов на жизнь», – рассказал директор «Детской деревни – SOS Псков».

Специалистам пришлось оперативно включиться в ситуацию с молодой мамой, и именно после этого было принято решение открыть дом кризисного размещения. Сейчас, по словам директора, та девушка успешно воспитывает своего ребёнка.

Со временем проект «Моя мама» стал полноценным, а служба стала вести профилактическую работу, подчеркнул Игорь Соловьёв. Отметим, программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи в Псковской области работает, чтобы дети могли оставаться в кровных семьях, а родители получали помощь в воспитании детей и поддержку в случае кризисов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Эксперт объяснил, как отказаться от навязанных услуг банка
09 ноября 2026

«Детская деревня – SOS Псков» даёт нуждающимся мамам временную регистрацию на три месяца
09 ноября 2026

Банк России зафиксировал рост жалоб на навязанные услуги в банках
09 ноября 2026

В каждом регионе России к концу 2026 года создадут центры медицины здорового долголетия
09 ноября 2026

Приложение «Билайна» заговорило на 11 языках
09 ноября 2026

Великолукский драмтеатр показал свою «Анну Каренину»
09 ноября 2026

Георгий Пономарёв из Пскова снова попробует покорить шоу «Суперниндзя»
09 ноября 2026

В доме кризисного размещения в Пскове семьи могут жить бесплатно до трёх месяцев

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...