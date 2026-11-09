Служба профилактики социального сиротства в Пскове работает ​18 лет

15:23, 09 ноября 2026, ПАИ

Служба профилактики социального сиротства ведёт работу на протяжении 18 лет. Об этом рассказал директор «Детской деревни – SOS Псков» Игорь Соловьёв на брифинге в медиацентре ПАИ, посвящённом профилактике отказов от детей.

По его словам, изначально деревня задумывалась как учреждение, где будут жить приёмные семьи. Однако выяснилось, что в обществе есть другой запрос, и в деревне разместили службу профилактики социального сиротства.

История службы профилактики социального сиротства «Детской деревни – SOS Псков» началась со звонка по поводу молодой мамы из числа детей-сирот, находившейся в перинатальном центре. Выяснилось, что после рождения ребёнка она не была должным образом настроена на воспитание малыша. «Мы с удивлением узнали, что есть такая категория мам, у которых рождение ребёнка не меняет планов на жизнь», – рассказал директор «Детской деревни – SOS Псков».

Специалистам пришлось оперативно включиться в ситуацию с молодой мамой, и именно после этого было принято решение открыть дом кризисного размещения. Сейчас, по словам директора, та девушка успешно воспитывает своего ребёнка.

Со временем проект «Моя мама» стал полноценным, а служба стала вести профилактическую работу, подчеркнул Игорь Соловьёв. Отметим, программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи в Псковской области работает, чтобы дети могли оставаться в кровных семьях, а родители получали помощь в воспитании детей и поддержку в случае кризисов.