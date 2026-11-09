Молодые мамы в Пскове могут получить комплексное социальное сопровождение

15:32, 09 ноября 2026, ПАИ

Нуждающиеся молодые мамы в Пскове могут получить комплексное социальное сопровождение. Об этом рассказала заместитель директора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи «Детской деревни – SOS Псков» Инга Матвеева на брифинге в медиацентре ПАИ, посвящённом профилактике отказов от детей.

По её словам, обратиться за помощью может любая мама, а не только из числа детей-сирот. Сопровождение ведётся по технологии кейс-менеджмента: специалисты собирают информацию о семье, её ресурсах и возможностях, после чего составляют индивидуальный план сопровождения.

«У нас в программе семьи получают комплексное социальное сопровождение. Они могут получать социально-экономическую, психологическую и юридическую помощь, если это необходимо, в вопросах защиты интересов ребёнка», – рассказала Инга Матвеева.

К работе при необходимости подключаются психологи, юристы и партнёры организации. В отдельных случаях приглашают органы опеки, чтобы ситуация была понятной и прозрачной для семьи и государства. Если семью с детьми размещают в доме кризисного размещения, заключаются договоры сопровождения и проживания.

«Детская деревня – SOS Псков» официально открылась 22 декабря 2010 года, первый камень на месте её строительства заложили в 2008 году. Организация сопровождает приёмные семьи и ведёт программу профилактики социального сиротства и укрепления семьи: специалисты помогают родителям с детьми в кризисной ситуации, размещают одиноких мам с малышами в домах кризисного размещения, поддерживают выпускников и молодёжь.