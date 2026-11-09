Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Молодые мамы в Пскове могут получить комплексное социальное сопровождение

Нуждающиеся молодые мамы в Пскове могут получить комплексное социальное сопровождение. Об этом рассказала заместитель директора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи «Детской деревни – SOS Псков» Инга Матвеева на брифинге в медиацентре ПАИ, посвящённом профилактике отказов от детей.

Инга Матвеева. Фото: ПАИ

По её словам, обратиться за помощью может любая мама, а не только из числа детей-сирот. Сопровождение ведётся по технологии кейс-менеджмента: специалисты собирают информацию о семье, её ресурсах и возможностях, после чего составляют индивидуальный план сопровождения.

«У нас в программе семьи получают комплексное социальное сопровождение. Они могут получать социально-экономическую, психологическую и юридическую помощь, если это необходимо, в вопросах защиты интересов ребёнка», – рассказала Инга Матвеева.

К работе при необходимости подключаются психологи, юристы и партнёры организации. В отдельных случаях приглашают органы опеки, чтобы ситуация была понятной и прозрачной для семьи и государства. Если семью с детьми размещают в доме кризисного размещения, заключаются договоры сопровождения и проживания.

«Детская деревня – SOS Псков» официально открылась 22 декабря 2010 года, первый камень на месте её строительства заложили в 2008 году. Организация сопровождает приёмные семьи и ведёт программу профилактики социального сиротства и укрепления семьи: специалисты помогают родителям с детьми в кризисной ситуации, размещают одиноких мам с малышами в домах кризисного размещения, поддерживают выпускников и молодёжь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Эксперт объяснил, как отказаться от навязанных услуг банка
09 ноября 2026

«Детская деревня – SOS Псков» даёт нуждающимся мамам временную регистрацию на три месяца
09 ноября 2026

Банк России зафиксировал рост жалоб на навязанные услуги в банках
09 ноября 2026

В каждом регионе России к концу 2026 года создадут центры медицины здорового долголетия
09 ноября 2026

Приложение «Билайна» заговорило на 11 языках
09 ноября 2026

Великолукский драмтеатр показал свою «Анну Каренину»
09 ноября 2026

Георгий Пономарёв из Пскова снова попробует покорить шоу «Суперниндзя»
09 ноября 2026

В доме кризисного размещения в Пскове семьи могут жить бесплатно до трёх месяцев

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...