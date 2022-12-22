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Политика

Путин: Совершенствование защиты информационных ресурсов актуально для России и Белоруссии

Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной темой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым. Об этом пишет РИА Новости.

«Очень важно, смотрю, здесь (в информационных материалах, представленных Мезенцевым. - Ред.) есть тоже строчка, совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов. Сегодня это очень актуально», - сказал Путин.

Путин и Мезенцев в среду провели встречу в Кремле. Среди тем, которые они обсудили, - реализация интеграционных отраслевых программ.
 

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