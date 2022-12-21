Псковская область определила многодетных кандидатов на получение автомобиля

23:49, 21 декабря 2022, ПАИ

В правительстве Псковской области в среду, 21 декабря, состоялось заседание регионального совета по делам многодетных семей, которое было посвящено обсуждению заявок от многодетных родителей, претендующих на получение автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Заседание прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

В этом году в региональный комитет по социальной защите поступило 56 заявок от родителей, имеющих пятерых и более детей. И сегодня в рамках заседания были проанализированы все поступившие документы. В этом году в региональный комитет по социальной защите поступило 56 заявок от родителей, имеющих пятерых и более детей. И сегодня в рамках заседания были проанализированы все поступившие документы.

По итогам рассмотрения пакетов документов было определено шесть кандидатов для вручения автомобилей. Как и в прошлом году это будет вместительный автомобиль «ГАЗель NEXT», который позволит семье совершать не только поездки к местам учёбы, лечения, но и совместные путешествия.

Отбор кандидатов шёл по критериям, которые были определены на первом заседании совета по многодетным. На получение автомобиля могут претендовать социально активные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми, которые получают достойное воспитание и всестороннее развитие. В обязательном порядке учитывается и фактор нуждаемости семьи в автомобиле. В настоящее время в регионе более 5 тыс. многодетных семей, из которых около 490 имеют пять и более детей.

Напомним, что эта мера социальной поддержки многодетных семей принята губернатором Михаилом Ведерниковым в 2020 году. За два года вместительные автомобили вручены 18 семьям.