Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Псковская область определила многодетных кандидатов на получение автомобиля

Шесть многодетных семей будут претендовать на получение автомобиля в Псковской области. Фото пресс-службы правительства Псковской области

В правительстве Псковской области в среду, 21 декабря, состоялось заседание регионального совета по делам многодетных семей, которое было посвящено обсуждению заявок от многодетных родителей, претендующих на получение автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Заседание прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

В этом году в региональный комитет по социальной защите поступило 56 заявок от родителей, имеющих пятерых и более детей. И сегодня в рамках заседания были проанализированы все поступившие документы. В этом году в региональный комитет по социальной защите поступило 56 заявок от родителей, имеющих пятерых и более детей. И сегодня в рамках заседания были проанализированы все поступившие документы.

По итогам рассмотрения пакетов документов было определено шесть кандидатов для вручения автомобилей. Как и в прошлом году это будет вместительный автомобиль «ГАЗель NEXT», который позволит семье совершать не только поездки к местам учёбы, лечения, но и совместные путешествия.

Отбор кандидатов шёл по критериям, которые были определены на первом заседании совета по многодетным. На получение автомобиля могут претендовать социально активные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми, которые получают достойное воспитание и всестороннее развитие. В обязательном порядке учитывается и фактор нуждаемости семьи в автомобиле. В настоящее время в регионе более 5 тыс. многодетных семей, из которых около 490 имеют пять и более детей.

Напомним, что эта мера социальной поддержки многодетных семей принята губернатором Михаилом Ведерниковым в 2020 году. За два года вместительные автомобили вручены 18 семьям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 декабря 2022

Псковская область определила многодетных кандидатов на получение автомобиля
21 декабря 2022

Родственники участников СВО могут получить билеты на новогодние мероприятия
20 декабря 2022

Псковский союз пенсионеров развеял слухи о закрытии «Университета третьего возраста»

19 декабря 2022

Тепло пустошкинской души: гуманитарная помощь из Пустошки отправится завтра в зону СВО

19 декабря 2022

Студентка ПсковГУ стала победительницей студенческого форума «Твой ход – 2022»
19 декабря 2022

Псковичи опасаются падения опасных сосулек с крыши дома
19 декабря 2022

Пропавшую в Пскове пенсионерку нашли живой

19 декабря 2022

Интерактивные шоу для подопечных организовал Детский фонд


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...